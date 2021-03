Focus home int : Invest Securities initie un suivi à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities initie une couverture du titre Focus Home à 'achat' avec un objectif de cours de 76 euros 'qui n'intègre pas à ce stade l'optionalité M&A qui pourrait ajouter jusqu'à 25% de valeur additionnelle'.



'Les planètes sont désormais alignées pour que l'éditeur français de jeux vidéo AA prenne un nouvel élan', estime l'analyste, pointant l'arrivée de FLCP au capital qui va permettre de déployer une stratégie M&A ambitieuse visant à acquérir des studios.



'Ainsi, Focus Home pourra dérisquer son modèle tout en profitant d'un important levier d'amélioration des marges. Le groupe pourra ainsi pleinement récolter les fruits de son grand talent d'édition dont SnowRunner est le plus récent exemple', poursuit-il.



