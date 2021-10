Focus home int : Berenberg n'est plus acheteur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a décidé jeudi de dégrader sa recommandation sur le titre Focus Home Interactive de 'achat' à 'conserver', ne voyant 'rien d'excitant' dans le dossier à l'heure actuelle.



'Après une série de reports de jeux et de lancements décevants, les perspectives à court terme de Focus Home Interactive sont devenues à la fois beaucoup plus incertaines et plus mauvaises que prévu', explique le courtier dans une note.



'Si nous continuons d'apprécier la stratégie du groupe et le bien fondé de son dossier d'investissement dans une optique de plusieurs années, la qualité et le rythme de son catalogue - au sens large - comportent aujourd'hui trop d'incertitudes', fait-il valoir.



L'intermédiaire ramène en conséquence son objectif de cours sur le titre de 60 à 50 euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.