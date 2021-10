Focus home int : Hausse de 12% du CA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Focus Home Interactive affiche un chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021-22 de 44 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente, chiffre d'affaires réalisé pour 86% par des partenaires numériques et pour 94% à l'international.



'Les ventes du trimestre ont bénéficié du succès continu de Snowrunner qui est sorti pour la première fois sur Steam en mai, ainsi que d'une nouvelle année de contenu supplémentaire. Le jeu vient d'atteindre les cinq millions de joueurs dans le monde', souligne-t-il.



Sur la base des deux premiers trimestres 2021-22 et de la visibilité sur les trimestres à venir, Focus Home se dit confiant dans son objectif 2021-22 fixé entre 120 et 150 millions d'euros, et susceptible de se situer dans la moyenne de la fourchette.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel