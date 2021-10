Focus home int : Acquisition de Dotemu confirmée

(CercleFinance.com) - L'éditeur de jeux vidéo Focus Home Interactive confirme l'acquisition de 77,5% du capital de Dotemu, société basée à Paris et composée d'une trentaine de personnes, constituant 'l'un des leaders mondiaux du retrogaming', conformément à l'annonce du 5 août.



'Dotemu a déjà démontré tout son savoir-faire pour identifier et mettre au goût du jour d'anciennes licences cultes (Street of Rage, Les Tortues Ninja...), afin de les transformer en succès critiques et commerciaux au niveau mondial', souligne le groupe.



Dotemu a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 14,6 millions d'euros et bénéficie d'un ambitieux plan de croissance pour les années à venir. En outre, Focus Home acquiert avec cette opération des capacités techniques de développement de jeux indépendants.



