Focus home int : Nouveau directeur général

(CercleFinance.com) - L'éditeur de jeux vidéo Focus Entertainment indique que son conseil d'administration a décidé de nommer Sean Brennan au poste de directeur général à compter du 5 janvier 2023, succédant à Christophe Nobileau qui le soutiendra dans ses différentes missions.



Il s'appuiera sur deux directeurs généraux délégués, Christophe Nobileau pour les aspects corporate et John Bert pour les sujets opérationnels. En outre, la présidence du conseil d'administration est confiée à Fabrice Larue, Frank Sagnier étant nommé vice-président.



Plus récemment, sur une période de 14 ans, Sean Brennan a été directeur général européen, responsable de toutes les activités d'éditions internationales pour ZeniMax Media Inc/Bethesda Softworks rachetée par Microsoft en 2020 pour 7,5 milliards de dollars.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel