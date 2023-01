Focus home int : Doublement du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - L'éditeur de jeux vidéo Focus Entertainment publie un chiffre d'affaires pour son troisième trimestre 2022-23 de 76,1 millions d'euros, en forte progression de 105% par rapport à l'an dernier, avec une saison de Noël réussie.



'Les ventes ont été portées par les bonnes performances des deux jeux majeurs lancés en fin d'année : A Plague Tale : Requiem (18 octobre) et Evil West (22 novembre), mais aussi par les autres titres du portefeuille', explique-t-il.



'Enfin, le dernier trimestre doit être marqué par le lancement très attendu d'Atomic Heart du studio Mundfish, qui sera dévoilé le 21 février prochain et viendra clôturer un exercice, à ce stade, bien orienté pour le groupe Focus', ajoute la société.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel