Focus home int : Croissance de 36% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Focus Entertainment annonce un chiffre d'affaires de l'exercice 2022/23 à un niveau historique de 194,1 millions d'euros, en haut de sa fourchette. En croissance de 36,2%, il est principalement porté par la performance de six titres majeurs.



Le chiffre d'affaires de l'éditeur de jeux vidéo pour le quatrième trimestre 2022/23 s'élève à 52,6 millions d'euros, contre 20,3 millions un an auparavant, une forte croissance organique alimentée par les succès des titres sortis au second semestre de l'exercice.



Les succès des nouveaux jeux se traduiront par une amélioration de la marge brute et de la rentabilité opérationnelle de Focus Entertainment : il s'attend à publier au titre de l'exercice 2022/23 une profitabilité supérieure à celle générée en 2021/22.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel