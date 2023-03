Focus home int : Berenberg renouvelle l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé jeudi sa recommandation d'achat sur Focus Entertainment, assortie d'un objectif de cours de 65 euros, prévoyant à la fois une révision à la hausse des prévisions du consensus ainsi que la réalisation d'opérations de fusions-acquisition (M&A).



L'intermédiaire financier explique être ressorti d'un récent rendez-vous avec Sean Brennan, le directeur général du groupe de jeux vidéo, et de Laure d'Hauteville, sa directrice financière, avec une confiance renforcée quant à l'activité et à la stratégie de l'entreprise.



L'analyste relève en conséquence ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultats pour l'exercice qui se clôturera fin mars, tablant notamment sur des ventes meilleures que prévu pour le titre 'Atomic Heart'.



Mais Berenberg souligne que la dynamique porteuse qui soutient les jeux du groupe à l'approche du nouvel exercice 2023/2024, tout comme son solide 'pipeline' de titres à paraître, devrait également soutenir la croissance de la société dans les mois qui viennent et entraîner une révision à la hausse des prévisions du marché.



Le professionnel estime par ailleurs qu'il est évident que des opérations de fusions-acquisitions (M&A) sont aujourd'hui à l'ordre du jour.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.