Focus home int : Berenberg relève son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mercredi avoir relevé sa recommandation sur le titre Focus Entertainment de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 50 à 65 euros.



Dans une note consacrée au secteur des jeux vidéo, l'analyste estime que l'éditeur français pourrait être l'un des rares acteurs - avec Keywords Studios, Team17 et tinyBuild - à tirer son épingle du jeu au sein d'un marché 'difficile', où les avertissements sur résultats tendent à se multiplier.



A l'inverse, Focus a, lui, réussi à dépasser les attentes des analystes sur son troisième trimestre et revu à la hausse ses prévisions 2023, une dynamique favorable appelée à se poursuivre en 2024 d'après l'intermédiaire.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.