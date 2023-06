Focus home int : Bien orienté après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Focus Entertainment grimpe de 4% au lendemain de l'annonce par l'éditeur de jeux vidéo d'une année 2022-23 record, avec un résultat net part du groupe accru de 145% à 7,3 millions d'euros et un EBITA plus que doublé (+116%) à 28,4 millions.



Son EBITDA a atteint 60,3 millions d'euros, soit une marge en légère amélioration à 31% pour un chiffre d'affaires en croissance de 36,2% à un niveau historique de 194,1 millions d'euros, dans le haut de la fourchette annoncée par le groupe.



En outre, Focus annonce la signature de trois nouveaux jeux avec Saber Interactive dont une nouvelle franchise codéveloppée et codétenue avec Saber. Ces trois jeux, édités par Focus, seront multi-joueurs et bénéficieront de contenu additionnel dès le lancement.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel