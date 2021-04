Ffp : Accord de consultation avec Exor

(CercleFinance.com) - Peugeot Invest (ex FFP) annonce que Peugeot 1810 (société détenue conjointement avec Etablissements Peugeot Frères) a conclu un accord de consultation réciproque avec Exor, autre actionnaire important du constructeur automobile Stellantis.



Cet accord a pour but de renforcer les relations entre les familles Agnelli et Peugeot, mais ne prévoit aucune obligation quant à l'exercice des droits de vote ni d'actions coordonnées quant à leurs droits et obligations respectives en tant qu'actionnaires de Stellantis.



'Ces réunions seront également l'occasion pour des représentants des deux familles d'évoquer des sujets d'intérêts communs, tels que les bonnes pratiques dans la conduite des affaires familiales', ajoute la société d'investissement.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel