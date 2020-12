Ffp : Renforcement du groupe familial au capital de Peugeot

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - FFP, le holding de la famille Peugeot, annonce le dénouement anticipé du contrat d'equity swap conclu avec un prestataire de services d'investissement et annoncé le 9 mars 2020, dans le cadre de la fusion prochaine entre Peugeot et Fiat Chrysler Automobiles.



Le nombre total d'actions Peugeot acquis au titre de ce contrat est de 18,1 millions, pour un montant total de 228 millions d'euros, soit 2% du capital du constructeur automobile, conformément à l'autorisation prévue par l'accord de rapprochement Peugeot-FCA.



L'intégralité des titres Peugeot du groupe familial est désormais portée par Maillot I, société détenue à 76,5% par FFP et à 23,5% par Etablissements Peugeot Frères. Sa détention s'élève désormais à 14,38% du capital et 19,36% des droits de vote de Peugeot.



