Ffp : Pourrait acquérir 18,1 millions d'actions Peugeot

(CercleFinance.com) - FFP annonce qu'à l'issue d'opérations de couverture dans le cadre d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement, il pourrait acquérir au titre de ce contrat, 18,1 millions d'actions Peugeot, pour un montant total ayant été porté à 228 millions d'euros.



Les titres alors acquis représenteraient 2% du capital du constructeur automobile, conformément à la dérogation à l'engagement de 'stand still' prévue dans l'accord de rapprochement signé entre Peugeot et Fiat Chrysler Automobile le 18 décembre 2019.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur FFP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok