Ffp : Investissement dans un projet de campus

(CercleFinance.com) - FFP, la société d'investissement cotée de la famille Peugeot, fait part d'un investissement de 25 millions d'euros dans Arboretum, projet de campus de bureaux et services bas carbone, aux côtés du fonds immobilier Icawood, de BNP Paribas Real Estate et de WO2.



Ce projet de campus de 126.000 m2, en bois, situé dans le grand La Défense, sera capable d'accueillir 8.000 à 10.000 personnes et mettra à leur disposition une multitude d'espaces pour travailler. Sa livraison est prévue pour décembre 2022.



