Ffp : Changement de nom approuvé en AG

(CercleFinance.com) - FFP annonce que son assemblée générale du 31 mars 2021 a approuvé le changement de dénomination sociale de la société, désormais dénommée Peugeot Invest, proposition formulée par le conseil d'administration en février.



'Avec ce nom clair et descriptif, la société d'investissement cotée confirme son ancrage dans l'histoire Peugeot, débutée il y a plus de deux cents ans, et particulièrement son ADN industriel, familial, responsable et de long terme', expliquait-elle alors.



Les actionnaires ont également approuvé les nominations de Pascaline Peugeot-de Dreuzy et Thibault de Tersant comme administrateurs pour quatre années, ainsi que la possibilité pour le conseil de se doter de censeur, fonction confiée à Georges Chodron de Courcel.



