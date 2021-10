Fdj : Hausse de 5% du chiffre d'affaires trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Française des Jeux publie un chiffre d'affaires de 529 ME au titre du 3e trimestre, soit une hausse de 5% par rapport à la même période un an plus tôt. Dans le même temps, les mises ont augmenté de 4%, atteignant 4.5 MdsE.



La FDJ bénéfice de la réouverture de la totalité de son réseau depuis début juin, avec une hausse de 2% des mises en point de vente, bien loin, toutefois, de la croissance des mises digitales (+20%) qui représentent désormais 11% des mises totales.



A l'issue des neuf premiers mois de l'année, la FDJ voit son chiffre d'affaires progresser de 8%, à 1611 ME, par rapport aux neuf premiers mois de 2020, tandis que les mises atteignent 13.7 MdsE (+9%).



Dans ce contexte, la FDJ confirme ses perspectives pour l'exercice 2021, avec un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros, sur une base de mises de l'ordre de 18,8 milliards d'euros, et un taux de marge d'EBITDA supérieur ou égal à 22 %.





