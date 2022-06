Faurecia : Pour refinancer le rachat de Hella, Forvia lève des fonds à 15,50 euros par action

(BFM Bourse) - Faurecia, qui se renomme Forvia après sa prise de contrôle de l'allemand Hella, lance une augmentation de capital de 705 millions d'euros, afin de rembourser une partie de la dette contractée pour cette opération qui a fait du groupe l'un des dix plus grands équipementiers au monde.

Déjà privés de dividende cette année, les actionnaires de Faurecia -en voie de se rebaptiser opérationnellement Forvia, même si l'action conserve pour le moment le nom historique- sont priés de mettre la main au portefeuille afin d'accélérer le remboursement de la dette issue du rachat de Hella.

Les plus importants d'entre eux se sont toutefois déjà engagés à souscrire à l'augmentation de capital visant à lever environ 705 millions d'euros qu'annonce vendredi l'entreprise, après avoir indiqué le mois dernier reporter l'opération du fait des conditions de marché. Près d'un cinquième du montant recherché est ainsi déjà couvert par des engagements de souscription. En détail, le pool des actionnaires familiaux de Hella (famille Hueck et Roepcke), devenu le premier actionnaire de Faurecia avec 8,95% des actions, ainsi que Exor (holding de la famille Agnelli à la tête de 5,1% du capital), Peugeot 1810 (famille Peugeot, 3,1% du capital) et Bpifrance (2,16%) participeront à hauteur de leurs quotes-parts respectives.

La prise de contrôle de Hella (à hauteur de 81,6% du capital) par Faurecia, effective au 31 janvier 2022, a donné naissance au groupe Forvia, combinant deux entreprises rentables et "très complémentaires" en termes de technologies, de portefeuille clients et de couverture géographique, disposant d'une taille critique et occupant des positions de premier plan mondial notamment dans les secteurs de l'électronique. Le montant total de l’investissement s'élève à 5,4 milliards d’euros (4,9 milliards d’euros en numéraire et 500 millions d’euros en actions).

Décote de 39% pour les DPS

En 2021, Forvia a déjà refinancé 2,5 milliards d’euros, principalement par deux émissions obligataires pour un montant total de 1,9 milliard d'euros. Le produit de l’augmentation de capital, dont la période de souscription courra du 9 au 17 juin, soit environ 705 millions d’euros, viendra en remboursement d’une partie du crédit-relais partiellement tiré le 31 janvier 2022 et le solde du crédit-relais sera refinancé par des obligations et/ou des prêts bancaires ainsi que par la trésorerie propre de l'entreprise, trésorerie que des cessions d'actifs doivent renforcer.

Comme l'indique le document, dont la clarté pédagogique est à souligner, que Faurecia adresse à l'ensemble de ses actionnaires actuels, l'opération s'effectuera via l'attribution de droits préférentiels de souscription (DPS). Chaque investisseur recevra automatiquement mardi autant de DPS que de titres qu'il détient à la clôture du lundi 6, y compris ceux achetés le jour même.

Ensuite, il faudra exercice 10 DPS pour souscrire 3 actions nouvelles au prix préférentiel de souscription de 15,50 euros, ce qui fait ressortir une décote de 33% par rapport à la valeur théorique de l’action hors droit et de 39,1% par rapport au cours de clôture du 1er juin. La période de souscription ira du 9 au 17 juin.

Les personnes ne souhaitant pas participer ou seulement partiellement pourront revendre leurs droits de souscription, en prêtant attention au fait que la période de négociation des DPS est décalée de deux jours par rapport à celle de la souscription des actions nouvelles, soit entre le 7 et le 15 juin. Ce mécanisme de cession des DPS permet ainsi de dédommager ceux qui ne veulent pas remettre au pot de la dilution qu'ils subissent. Un DPS non exercé ni cédé perd toute valeur après le 15 juin. Inversement, il est aussi possible d'acheter des DPS supplémentaires si l'on souhaite augmenter sa participation ou simplement si l'on ne dispose pas d'un nombre d'actions correspondant à un multiple du nombre de DPS nécessaires.

En réaction à l'annonce de l'augmentation de capital, le cours de Faurecia cédait 5,37% à 24,15 euros vendredi vers 10h20.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse