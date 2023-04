Faurecia : Porté par l'Europe, Forvia progresse bien plus vite que le marché auto en début d'année

(BFM Bourse) - L'équipementier automobile a dévoilé des ventes en progression de 29% sur les trois premiers mois de 2023 et a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours.

Forvia lance bien son exercice 2023. L'équipementier automobile né l'an passé du rachat de l'allemand Hella par le groupe français Faurecia, a enregistré un premier trimestre dynamique, qui l'a amené à très nettement dépasser la croissance de la production industrielle.

Sur les trois premiers mois de l'année, Forvia a vu ses ventes progresser de 29% en données publiées. Ce chiffe intègre à la fois un effet de change négatif de 0,6% et un impact positif sur le périmètre de 12% lié à la consolidation de Hella sur le mois de janvier. L'équipementier allemand avait en effet été intégré l'an passé à compter du 1er février.

Retraitée de ces effets, la croissance organique atteint 17,6% sur le trimestre. Invest Securities relève une performance "très nettement" au-dessus des attentes puisque les analystes tablaient sur une progression, sur ces mêmes bases, de seulement 12%. Stifel, de son côté, apprécie une publication qui lui apparaît "solide".

Une base de comparaison aisée en Europe

Sur la même période, la production automobile mondiale a augmenté de 2,7%, selon les données de S&P Global Mobility, ce qui permet à Forvia d'afficher une surperformance de 14,9 points de pourcentage par rapport à la production.

L'activité de la société a été notamment portée par le rebond dans la zone EMEA (Europe- Moyen-Orient), où ses ventes ont progressé de 22,4% en données comparables sur le trimestre. Forvia a bénéficié d'une base de comparaison peu exigeante dans la mesure où le premier trimestre 2022 avait été pénalisé par le manque de disponibilité des harnais automobiles. Cette pénurie avait été causée par l'éclatement de la guerre en Ukraine, où ces pièces sont fabriquées dans l'Ouest du pays.

Au niveau des divisions, l'activité "sièges" a porté la croissance du groupe, avec une progression de 22,5% en données comparables sur le trimestre. Cette hausse a été alimentée par la demande des clients européens (Volkswagen, Stellantis, Daimler, BMW et l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi) ainsi que chinois (le spécialiste du véhicule électrifié BYD).

Objectifs confirmés

Fort de ce début d'année satisfaisant, Forvia a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours à savoir des ventes comprises entre 25,2 milliards et 26,2 milliards d'euro, une marge opérationnelle située entre 5% et 6%, un flux de trésorerie net représentant plus de 1,5% de ses ventes et un levier d'endettement dette nette sur résultat brut d'exploitation (Ebitda) compris entre 2 et 2,4. En outre, Forvia a indiqué être en bonne voie pour finaliser d'ici à la fin de l'année son programme de cessions de 1 milliard d'euros.

A la Bourse de Paris, l'action Faurecia s'adjuge 0,6% vers 10h30, le marché tempérant son enthousiasme, après avoir porté le titre sur une hausse de plus de 3,4% en début de séance.

La banque UBS considère que ces chiffres "sont de bon augure pour l'évolution des marges" de la société "et son désendettement". Le bilan reste en effet le principal sujet d'attention du marché sur Forvia.

"Bien que nous reconnaissions pleinement les progrès accomplis en matière de désendettement au cours des derniers mois, Faurecia reste encore l'une des sociétés les plus endettées de notre couverture dans un environnement macroéconomique affaibli. Ceci reste le principal frein à la [thèse] d'investissement", souligne Barclays dans une note sectorielle publiée ce lundi. La banque britannique a confirmé son conseil sur la valeur à "sous-performance".

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse