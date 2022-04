Faurecia : La suspension du dividende de Forvia en 2022 faute de visibilité plombe l'ex-Faurecia

(BFM Bourse) - En dépit d'un recul du marché automobile, Forvia a réalisé un début d'année convaincant. Mais les prévisions fournies par l'ex-Faurecia pour 2022 sont teintées de prudence en raison de "nouvelles incertitudes" sur son environnement de marché. Le groupe reporte son augmentation de capital et suspend "exceptionnellement" son dividende pour 2022.

Le secteur automobile porte encore les stigmates des deux années difficiles dues à la pandémie et à la pénurie de semi-conducteurs. Dans ce contexte, Forvia, né du rapprochement du groupe Faurecia et de l'allemand Hella, doit désormais s'adapter à un environnement complexe marqué par de nouvelles incertitudes, dont l'impact de la guerre en Ukraine dans son activité. "La durée et l’ampleur des effets de cette guerre offrent une visibilité limitée à ce stade, tant en termes de volumes que d’inflation des coûts", explique Forvia dans le communiqué publié mardi.

Report de l'augmentation de capital et suspension du dividende

Cette faible visibilité contraint l'équipementier automobile de reporter son projet d'augmentation de capital, dans l’attente de conditions de marché plus favorables. L'opération avait pour vocation de refinancer l'acquisition de truc du groupe Hellia, finalisée fin janvier. Le nouvel ensemble "Forvia" - contraction de "Forward", soit un mouvement vers l'avant, et de "Via", référence à la route et aux mobilités, va donner naissance au n°7 mondial des équipementiers automobiles.

Avant cette opération, Faurecia n'était "que" le 22e équipementier mondial, notamment derrière Michelin (13e), selon le classement annuel réalisé par L'Usine Nouvelle en novembre 2021. Mais ce rachat a eu pour effet d'augmenter le ratio d'endettement de Faurecia. Pour regagner en "flexibilité financière", le groupe a ainsi négocié avec ses banques une dérogation à ses covenants, la clause relative à ses engagements bancaires, et prévoit d'accélérer le rythme de son programme de cession d’actifs à réaliser d’ici la fin de l’année 2023. Mauvaise nouvelle pour les actionnaires, ils seront aussi mis à contribution en étant priés de renoncer à percevoir un dividende, l'équipementier automobile suspendant "exceptionnellement" le paiement en 2022.

Un premier trimestre solide mais une année 2022 sous le signe de l’incertitude

Ces annonces peu réjouissantes auraient tendance à faire oublier la résistance de Forvia sur les trois premiers mois de l'exercice 2022. En prenant en compte les deux premiers mois de consolidation de l'allemand Hella, le nouvel ensemble a fait état de ventes en forte hausse de 33% en données publiées, pour s'afficher à 5,3 milliards d'euros. En organique, Forvia n'a pas à rougir de sa performance, avec une croissance organique des ventes de 1,1% dans un environnement de marché adverse marqué par une baisse de 4,2 % de la production automobile mondiale.

C'est dans ce contexte compliqué que Forvia a été contraint d'adapter ses projections annuelles 2022. La générant une incertitude significative sur les conditions du marché, principalement pour l’industrie automobile européenne. La durée et l’ampleur des effets de cette guerre offrent une visibilité limitée à ce stade, tant en termes de volumes que d’inflation des coûts.

Sur la base de cette hypothèse actualisée de la production automobile mondiale de 74,2 millions de véhicules légers en 2022 (contre une précédente hypothèse de 78,7 millions annoncée en février), les objectifs financiers pour l’exercice 2022 - qui incluent la consolidation de Hella sur 11 mois - sont des revenus compris entre 23 et 24 milliards d'euros (dont environ 1,5 milliard d'euros liés à l'effet combiné des devises et des matières premières), une marge opérationnelle comprise entre 4% et 5% et un cash-flow net à l'équilibre.

Forvia a notamment ajusté ses objectifs de marge opérationnelle pour prendre en compte l'impact des hausses des coûts des matières premières. Cet indicateur était encore attendu entre 6% et 7% en février dernier.

Ces annonces, au parfum de "profit warning" ne font reculer le titre que de 3,5% à 22 euros, vers 15h30 après avoir commencé la journée en hausse de 8%.

Sabrina Sadgui

