Faurecia : L'équipementier Forvia résiste bien à l'inflation et à la baisse des ventes de voitures

(BFM Bourse) - Faurecia, qui se renomme Forvia après sa prise de contrôle de l'allemand Hella, confirme ses perspectives annuelles malgré un environnement "volatil" qui a pesé sur ses comptes semestriels. L'équipementier automobile s'est donné pour objectif prioritaire de se désendetter avec un programme de cessions d'actifs "non stratégiques" d'un montant d'un milliard d'euros.

L'intégration de l'allemand Hella dans le nouveau groupe Forvia est en "bonne voie". L'équipementier automobile garde la cadence malgré un premier semestre pénalisé par un l'environnement du marché très volatil en raison des faibles volumes et d'une forte inflation. Le groupe confirme ses objectifs 2022 malgré un contexte inflationniste. Le message est bien reçu à la Bourse de Paris, le titre accélérait à la hausse et progressait de 6,3% à 18,57 euros, vers 11h50.

Pour l'exercice 2022 qui inclut 11 mois de consolidation de Hella, Forvia entend toujours réaliser des ventes comprises entre 23 milliards et 24 milliards d'euros, une marge opérationnelle comprise entre 4% et 5% et dégager un cash-flow net à l'équilibre. Ces prévisions de flux de trésorerie tiennent compte de la constitution d'un stock de sécurité d'environ 100 millions d'euros en fin d'année pour sécuriser les approvisionnements compte tenu des risques de pénurie d'énergie en Europe. Forvia vise en outre un ratio dette nette/ excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 3x à fin 2022.

Les prévisions de Forvia pour cette année sont basées sur une production automobile mondiale d'environ 74 millions de véhicules légers en 2022, soit environ 37 millions de véhicules légers au second semestre 2022.

Des négociations de prix pour atténuer l'environnement inflationniste

Forvia confirmation ses objectifs annuels alors que le groupe a annoncé une perte nette part du groupe de 296 millions d'euros, contre un bénéfice de 146 millions d'euros un an plus tôt. Les profits de l'équipementier ont été pénalisés par une une charge totale de 113 millions d'euros relative à l’intégration et aux frais financiers liés à l'acquisition de Hella ainsi que par une charge de 87 millions d'euros relative à des coûts non-récurrents liés aux opérations en Russie.

Le résultat opérationnel s'est établi pour sa part à 426 millions d'euros, contre 510 millions d'euros au premier semestre 2021. La marge opérationnelle a reculé à 3,7%, contre 6,6% un an auparavant, le groupe ayant été pénalisé par un environnement inflationniste accru notamment sur les matières premières.

L'impact brut de l'inflation au premier semestre 2022 s'est élevé à environ 500 millions d'euros. Il a été atténué au premier semestre 2022 pour environ 400 millions d'euros, "principalement grâce à des politiques contractuelles de répercussion sur les matières premières à 80% en moyenne et à des négociations avec les clients qui continueront à atténuer les impacts inflationnistes à partir du deuxième semestre", explique Forvia dans son communiqué. "Au second semestre, l'impact net de l'inflation devrait être réduit, car les mesures d'atténuation continueront à être efficaces sans le décalage de temps connu au premier semestre", ajoute la société.

Le nouvel ensemble a enregistré des ventes de 11,6 milliards d'euros, en progression de 49,3% sur un an en données publiées, Hella ayant contribué à hauteur de 2,7 milliards d'euros après son rachat. A taux de changes constants, les ventes se sont appréciées de 9%, représentant une surperformance +960 points de base (9,6 points de pourcentage) par rapport à la production automobile mondiale qui a baissé de 2,5% au premier semestre 2022, en raison des pénuries.

Le groupe rappelle en outre que son activité du deuxième trimestre 2022 a été fortement affectée par les restrictions relatives au Covid qui ont été mises en place en Chine à partir d'avril, notamment à Shanghai et à Changchun, et qui ont duré jusqu'au 1er juin.

Des cessions d'actifs pour se désendetter

Au 30 juin 2022, la dette nette du groupe s'élevait à près de 8,4 milliards d'euros après la prise de contrôle de Hella (à hauteur de 81,6% du capital) par Faurecia qui a été effective au 31 janvier 2022

Faurecia a réalisé une augmentation de capital de 705 millions d'euros fin juin, afin de rembourser une partie de la dette contractée pour cette opération qui a fait du groupe l'un des dix plus grands équipementiers au monde. Un programme de cessions d'actifs "non stratégiques" pour un montant d'un milliard d'euros d'ici fin 2023 "est en cours" et contribuera à la poursuite du désendettement, a précisé Forvia.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse