Faurecia : Perte nette creusée en 2022

(CercleFinance.com) - Forvia affiche une perte nette part du groupe de 382 millions d'euros pour 2022, creusée par rapport à une perte de 79 millions en 2021, impactée par le désengagement de Russie, ainsi que des coûts d'intégration de Hella, de restructurations ou liés à l'hyperinflation.



L'équipementier automobile, regroupant Faurecia et Hella, a vu sa marge opérationnelle se contracter de 1,1 point à 4,4% pour un chiffre d'affaires de près de 25,5 milliards d'euros, en croissance de 63%, dont une progression de 17% en organique.



Pour 2023, Forvia prévoit notamment une marge opérationnelle entre 5 et 6%, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 25,2 et 26,2 milliards d'euros, dont un impact estimé sur les ventes de -1,3 milliard résultant des cessions annoncées à ce jour.



