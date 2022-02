Faurecia : Forvia, né du mariage Faurecia-Hella, vise plus de synergies que prévu

par Gilles Guillaume et Tassilo Hummel

PARIS (Reuters) - Faurecia et Hella ont revu lundi à la hausse, de 200 à 250 millions d'euros, les synergies annuelles de coûts attendues de leur rapprochement qui donnera naissance au 7e équipementier automobile mondial sous le nom de "Forvia".

Faurecia, présent dans les sièges, les intérieurs automobiles et le contrôle des émissions polluantes, et Hella, spécialiste de l'éclairage et de l'électronique embarquée, ont confirmé leur objectif d'un chiffre d'affaires cumulé supérieur à 33 milliards d'euros en 2025.

"Nous associons deux entreprises profitables qui ont des complémentarités très importantes", a dit le directeur général de Faurecia, Patrick Koller, au cours d'une téléconférence avec les analystes, ajoutant qu'une voiture sur deux produite dans le monde sera équipée de produits Forvia.

Le groupe, né du rachat de Hella par Faurecia pour 6,7 milliards d'euros annoncé en août et finalisé fin janvier, continuera d'exister sous le forme de deux entreprises indépendantes sous un même nom.

Les autres prévisions financières pour le nouvel ensemble ont également été confirmées: une marge opérationnelle supérieure à 8,5% et un flux de trésorerie net d'environ 1,75 milliard d'euros.

Les synergies de revenus devraient atteindre entre 300 millions et 400 millions d'euros d'ici 2025 et les optimisations du cash-flow devraient générer environ 200 millions d'euros par an en moyenne de 2022 à 2025.

A la Bourse de Paris, l'action Faurecia gagnait 2,6% à 39,65 euros à 13h12, quand le SBF 120 était pratiquement inchangé au même moment (-0,07%).

Les synergies de coûts accrues "devraient permettre au groupe de compenser les difficultés qui sont apparues depuis l'annonce de l'accord, notamment l'inflation", ont commenté dans une note les analystes d'Oddo BHF, disant conserver une opinion positive sur le rapprochement.

REDUIRE LA DEPENDANCE AU THERMIQUE

Confronté à la baisse de la production automobile imputable à une pénurie mondiale de puces électroniques, Faurecia a dû de nouveau abaisser en novembre ses objectifs financiers pour 2021. Hella avait également, le même jour, averti sur ses résultats.

Faurecia, qui publiera ses résultats annuels le 21 février, table sur des ventes comprises entre 15 milliards et 15,5 milliards d'euros et sur une marge opérationnelle de 5,5% pour 2021.

Avec Hella, le groupe français entend accélérer sa transformation et atteindre une taille critique pour répondre aux défis posés par l'électrification engagée par les constructeurs automobiles. L'exposition du groupe aux moteurs thermiques sera réduite à environ 10% de ses ventes en 2025, a-t-il indiqué dans un communiqué.

"En combinant nos forces, nous aurons la taille critique et les solutions technologiques innovantes pour l’ensemble de nos activités, faisant de nous un partenaire à encore plus forte valeur pour l'industrie automobile", a commenté Patrick Koller.

Les deux groupes tablent aussi sur l'impact positif de leur complémentarité géographique, avec d'un côté les atouts de Faurecia en Asie, et de l'autre ceux de Hella en Allemagne.

Ce dernier, désormais détenu à 80% par Faurecia, restera une société cotée avec sa propre gouvernance. Hella est entièrement consolidé dans les comptes du groupe français depuis le 1er février.

