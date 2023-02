Faurecia : En hausse après ses résultats annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Forvia (Faurecia) prend plus de 1% dans un marché parisien orienté légèrement à la baisse, après la publication par l'équipementier automobile, de résultats annuels pourtant marqués par un creusement de sa perte nette part du groupe à 382 millions d'euros.



Oddo BHF souligne que si cette publication s'est révélée globalement en ligne avec les attentes sur le plan opérationnel, avec une marge de 4,4% et un chiffre d'affaires de 25,5 milliards d'euros, elle a surpris positivement sur celui du free cash-flow.



A 471 millions d'euros, ce dernier s'est en effet montré trois fois supérieur au consensus, selon Oddo qui salue aussi la cession de SAS Cockpit Modules, annoncée la veille sur la base d'une valeur d'entreprise de 540 millions d'euros.



Selon le bureau d'études, Faurecia 'demeure parmi les options les plus attractives au sein des équipementiers', ajoutant que l'amélioration de sa performance sur le second semestre 2022 est encourageante et jugeant 'conservateur' son objectif de FCF pour 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.