Faurecia : Berenberg relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé jeudi son objectif de cours sur Forvia, qu'il porte de 24 à 25 euros, suite à la présentation des résultats annuels du groupe, qui atténuent selon lui les craintes liées à son endettement.



L'analyste estime que la forte capacité de génération de trésorerie affichée par l'équipementier automobile, conjuguée à son programme de cessions d'un milliard d'euros, sont venus calmer les inquiétudes portant sur une dette jugée par certains 'excessive' suite à l'acquisition de Hella.



Pour Berenberg, qui maintient son conseil d'achat sur le titre, les investisseurs vont désormais pouvoir se focaliser sur les solides fondamentaux du groupe, à savoir le redressement de ses marges et de sa trésorerie dans un environnement stabilisé en termes de volumes.



S'ajoutent à cela des synergies et des mesures de réductions de coûts, ajoute l'intermédiaire, sans compter les avantages commerciaux tirés de la nouvelle offre commune mise en place par Faurecia et Hella, conclut-il.



