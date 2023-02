Faurecia : Vers une cession de SAS Cockpit Modules

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Faurecia annonce avoir reçu une offre ferme et engageante de Motherson pour acquérir sa division SAS Cockpit Modules, fournisseur de services d'assemblage et de logistique pour l'industrie automobile, sur la base d'une valeur d'entreprise de 540 millions d'euros.



L'équipementier automobile explique que cette cession lui permettrait de se recentrer sur son coeur de métier en développant des technologies de pointe et de réaliser son programme de cession d'actifs non stratégiques d'un milliard d'euros d'ici fin 2023.



SAS a généré un chiffre d'affaires net de 896 millions d'euros en 2022 et compte plus de 5000 employés répartis sur plus de 24 sites. La réalisation de la transaction envisagée serait soumise aux autorisations réglementaires usuelles et prévue au milieu de cette année.



