Faurecia : Ventes de 5,3 MdsE au 1er trimestre (+33%)

(CercleFinance.com) - Les ventes sont de 5,3 MdsE au 1er trimestre 2022, en croissance de 33% en données publiées et de 1,1% en données organiques. Les ventes comprennent les deux premiers mois (février et mars) de la consolidation de Hella à hauteur de 1,1 milliard d'euros.



' Alors que janvier et février ont affiché une solide croissance organique, le mois de mars a principalement reflété les perturbations de la chaîne d'approvisionnement des constructeurs automobiles européens, à cause de la guerre en Ukraine, mais aussi les premiers effets des restrictions liées au Covid-19 dans certaines régions chinoises ' indique le groupe.



En mars, les ventes ont augmenté de 35 % en données publiées mais ont diminué de 6 % en organique, reflétant principalement une baisse organique de 20 % en Europe, en raison de la guerre en Ukraine.



Les objectifs financiers pour l'exercice 2022 de FORVIA sont désormais des ventes comprises entre 23 et 24 milliards d'euros (dont environ 1,5 milliard d'euros liés à l'effet combiné des devises et des matières premières), une marge opérationnelle comprise entre 4 % et 5 % et un cash-flow net à l'équilibre.



