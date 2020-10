Faurecia : Un nouveau centre de stockage à hydrogène

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Faurecia a inauguré ce jour son centre d'expertise mondial dédié aux systèmes de stockage à hydrogène.



Ce centre est itué à Bavans en France. Il représente un investissement total de 25 millions d'euros. Il vise à développer des systèmes de stockage à hydrogène légers et compétitifs afin d'accélérer la mobilité à hydrogène.



' Grâce à l'innovation, l'industrialisation et la mise à l'échelle, le coût des systèmes de piles à combustible continuera de baisser de façon significative. Cela nous permettra de libérer tout le potentiel de cette technologie, parfaitement adaptée aux véhicules commerciaux et aux moteurs à très forte puissance ' a déclaré Patrick Koller, Directeur Général de Faurecia.



