Faurecia : Un analyste confirme ses prévisions

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses Invest Securities estime qu'après la suspension de ses guidances dès la fin mars, le groupe manque encore de visibilité pour reformuler ses objectifs.



' Mais la publication du CA T1 2020 a été l'occasion de préciser plusieurs points rassurants sur la marge et le ' cash burn ' confirmant que le groupe semble être en bonne position pour éviter une dégradation trop grave de sa situation ' indique Invest Securities.



' Nos BNA 2020/22e, déjà coupés de -72%/-40%/-17%, sont inchangés après cette publication. Ajoutons que le ' Spin-off ' prévu fin 2020 devrait soutenir voire amplifier la revalorisation du titre ' rajoute le bureau d'études.



Invest Securities confirme son opinion achat avec un objectif de cours qui ressort stable à 42,4E contre 42,8E. ' Faurecia est entrée dans la Sélection IS début novembre 2019 '.



