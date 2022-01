Faurecia : Un analyste ajuste ses prévisions

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Faurecia, titre maintenu dans sa liste favorite, avec un objectif de cours ramené de 70,7 à 69,4 euros dans le sillage d'estimations de BNA 2021/22/23 ajustées de -4,5%/-8,3%/-4,7%.



L'analyste explique ajuster ses estimations 2021/22/23 avec la prise en compte, sur 2021, des premières charges liées au rachat de Hella et, sur 2022, d'un ajustement de la durée de consolidation de Hella en 2022 sur 11 mois et au lieu de sur un an.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel