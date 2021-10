Faurecia : Top Pick équipementiers selon Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Faurecia a publié, hier, un chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre 2021 en baisse de 11% en organique à 3 426 ME. ' Cette performance est ressortie très légèrement inférieure aux attentes (-2%) en raison de l'environnement de production encore plus faible qu'anticipé (-19.2% contre -17.5%e) ' indique Oddo



L'analyste souligne que le CFO s'est montré confiant quant à sa capacité à atteindre les objectifs malgré l'environnement encore plus difficile.



' Faurecia prévoit : 1/ un CA de ~15,5 MdE avec une surperformance de >+600 pb ; 2/ une MOP de 6,0-6,2% ; 3/ un FCF de ~500 ME et un ratio ND/EBITDA ≤1,5x. Nous nous situons au milieu de ces fourchettes (15,5 MdE, 6,1% et 488 ME), tout comme le consensus ' indique le bureau d'analyses.



Oddo laisse son objectif de cours (basé sur 2022) inchangé à 60 E et maintient Faurecia comme Top Pick équipementiers avec un conseil à Surperformance.



