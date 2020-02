Faurecia : Tassement du résultat net en 2019

(CercleFinance.com) - Faurecia publie au titre de 2019 un résultat net (part du groupe) de 589,7 millions d'euros, contre 700,8 millions en 2018, et une marge opérationnelle en repli de 10 points de base à 7,2% (7,4% hors Clarion), conforme à la guidance d'au moins 7%.



Les ventes de l'équipementier automobile ont augmenté de 1,4% à 17.768,3 millions d'euros. À taux de change constants et hors effet de périmètre lié à Clarion, elles ont baissé de 3%, surperformant de 280 points de base le recul de la production automobile mondiale.



Le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 29 mai prochain à Paris, le versement d'un dividende de 1,30 euro par action, contre 1,25 euro l'an dernier. Il sera versé en numéraire début juin.



Faurecia vise pour 2020 une 'solide croissance' des ventes publiées, une surperformance de 100 à 200 points de base par rapport à la production automobile mondiale (à périmètre et à taux de change constants) et une marge opérationnelle supérieure à 7,2% des ventes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur FAURECIA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok