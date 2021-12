Faurecia : Stifel relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Faurecia avec un objectif de cours relevé de 51,5 à 56,5 euros, dans le sillage d'une séquence de BPA ajustés rehaussée de 7,5% sur la période 2022-24 pour l'équipementier automobile.



Si la contribution de Hella sera en partie contrebalancée par des vents contraires de coûts supplémentaires, le broker considère toujours que le Faurecia élargi offre une croissance annuelle moyenne d'environ 38% du BPA d'ici 2024.



'Le bilan post-opération est endetté, mais ceci ne devrait pas être un problème étant donnée la génération solide de free cash-flow qui devrait aider le ratio dette nette / EBITDA à décliner à 1,1 fois à horizon fin 2023', ajoute-t-il.



