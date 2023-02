Faurecia : Stifel relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Faurecia et relève son objectif de cours de 26 à 29 euros, dans le sillage d'estimations de BPA pour 2023 et 2024 rehaussées de 18% en moyenne, au lendemain de la publication 2022 de l'équipementier automobile.



Le broker voit le cours de bourse, en progression d'environ 44% depuis le début de l'année, continuer à se redresser depuis une base faible, avec une matérialisation des preuves de désendettement (cession, free cash-flow coeur).



Stifel considère en effet que Faurecia reste finalement principalement une carte pour jouer le désendettement (et, dans une moindre mesure, l'intégration). Il table sur 1,2 milliard d'euros de réduction de dette en 2023, voyant de la marge pour une surprise positive.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.