Faurecia : Stifel réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Stifel indique que si les chiffres consolidés publiés par Faurecia 'peuvent sembler plutôt modestes', le chiffre d'affaires trimestriel est porté par une 'surperformanceorganique' dans chaque région d'exploitation.



L'analyste précise toutefois qu'en raison du 'calvaire' que constitue la pénurie de semi-conducteurs, le groupe a décidé de maintenir ses prévisions de février pour l'année entière.



Cependant, 'compte tenu des hypothèses macroéconomiques très conservatrices que Faurecia a retenues il pourrait y avoir de la place pour une mise à niveau des prévisions au 3e trimestre', note le broker.



Par conséquent, Stifel maintient son conseil d'achat sur la valeur, avec un objectif de cours inchangé à 53 euros.





