Faurecia : Stifel confirme sa note sur le titre

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur le titre Faurecia avec un objectif de cours inchangé de 54 euros.



Pour la seconde fois en l'espace de deux mois, Faurecia a de nouveau abaissé ses prévisions sur l'exercice fiscal 2021, ce qui est plutôt inhabituel et peut expliquer la récente chute du titre - l'action a perdu plus de 18% en une semaine.



Faurecia table désormais sur un CA de 15,25 MdsE pour l'exercice 2021, contre 15,5 MdsE dans la guidance de septembre (et 16,5 MdsE dans celle de juillet), avec un EBIT de 839 ME contre 946 ME en septembre, et 1155 ME en juillet.



