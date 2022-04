Faurecia : Stifel abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel a réaffirmé mercredi son conseil d'achat sur le titre Faurecia, tout en abaissant son objectif de cours de 43 à 38,5 euros.



'Le premier trimestre n'a pas été mauvais', estime l'analyste, qui note qu'à 5,3 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a augmenté d'un tiers, grâce à la première consolidation de Hella, récemment acquise et qui a contribué pour plus d'un milliard d'euros à l'activité.



La croissance organique a été modeste mais positive (+1,1 %), dépassant de 530 points la croissance à long terme, ajoute-t-il.



D'après l'intermédiaire, les prévisions pour l'exercice 2022 impliquent une croissance organique limitée, le groupe envisageant un chiffre d'affaires de 23-24 milliards d'euros pour 2022, ce qui correspond à une croissance de 4,9%.



'Toutefois, si l'on ne tient pas compte des augmentations de prix (environ 4,2%), la croissance organique est plus proche de 0,7%', relève-t-il.



Et les incertitudes augmentent, note encore le broker: 'il est délicat de parler de 'creux macro'. Cependant, le scénario de Faurecia est aujourd'hui plus conservateur que le nôtre (+3.8%), et les coûts de production ont été réduits. Mais l'inflation pourrait impacter l'ensemble de 200 millions d'euros supplémentaires.'



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.