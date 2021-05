Faurecia : Renforce ses ressources financières

(CercleFinance.com) - Faurecia a signé un accord d'Amendement & d'Extension de sa ligne de crédit syndiquée, initialement signée en décembre 2014.



Ce nouvel accord porte le montant total de la ligne de crédit, non tirée, de 1,2 à 1,5 milliard d'euros, permettant au Groupe de renforcer ses ressources financières et sa flexibilité à long terme.



L'accord prolonge la maturité de la ligne de crédit à cinq ans, de juin 2023 à mai 2026, avec deux options d'extension d'un an jusqu'en mai 2028.



Le taux d'intérêt de la ligne de crédit variera en fonction de la réduction des émissions de CO2 de Faurecia entre 2019 et 2025.



