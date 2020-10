Faurecia : Relèvement des objectifs pour le second semestre

(CercleFinance.com) - Sur la base d'une hypothèse d'amélioration du marché (recul de la production automobile mondiale d'environ 5% attendu au second semestre) et des effets positifs confirmés de ses mesures internes, Faurecia revoit à la hausse ses objectifs financiers.



Pour le second semestre, il prévoit ainsi des ventes d'au moins huit milliards d'euros, une marge opérationnelle d'au moins 5,5% et un cash-flow net d'au moins 700 millions, contre des prévisions respectives d'environ 7,6 milliards, 4,5% et 600 millions précédemment.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel