Faurecia : RBC abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a renouvelé mardi son opinion 'performance en ligne avec le secteur' sur Faurecia, avec un objectif de cours abaissé de 31 à 25 euros.



Dans une note de recherche publiée dans le sillage de la présentation des résultats trimestriels, RBC souligne que l'équipementier automobile a commencé à accumuler des composants en vue de la crise énergétique qui pourrait se profiler cet hiver.



L'intermédiaire prévient toutefois que ce choix pourrait devenir une arme à double tranchant pour le groupe français.



'Si cette situation devait s'éterniser, l'entreprise pourrait bien devoir se débarrasser d'actifs à des prix peu reluisants, surtout au vu de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui sa trésorerie', prévient l'analyste.



