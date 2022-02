Faurecia : Perte nette part du groupe réduite en 2021

(CercleFinance.com) - Faurecia publie un résultat net (part du groupe) de -79 millions d'euros au titre de 2021, à comparer à -379 millions en 2020, ainsi qu'une marge opérationnelle en amélioration de 2,6 points à 5,5% pour des ventes en croissance de 8,1% à 15,6 milliards (+8,8% en organique).



Le conseil d'administration de l'équipementier automobile proposera à la prochaine AG du 8 juin, le versement d'un dividende stable d'un euro par action, qui sera payé en numéraire ou en actions selon le choix des actionnaires, pour la totalité des actions.



Pour l'année 2022, il anticipe notamment une marge opérationnelle entre 6 et 7%, des ventes entre 17,5 et 18 milliards d'euros, ainsi qu'un cash-flow net d'environ 500 millions d'euros avant éléments liés à l'acquisition de Hella (contre 317 millions en 2021).



