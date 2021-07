Faurecia : Oddo reste à 'surperformance', réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Faurecia malgré un objectif de cours revu en baisse de 60 à 50 euros, au lendemain d'une 'publication et de perspectives solides' par l'équipementier automobile.



'Alors qu'il a récemment souffert, cette publication nous a, en effet, conforté dans notre opinion que Faurecia faisait partie des équipementiers les mieux positionnés pour jouer la thématique de sortie de crise', juge l'analyste.



Il estime toutefois que 'le risque M&A devrait rester prépondérant à court terme et pourrait encore freiner le titre d'ici des annonces officielles quant au futur de Hella', et que 'les niveaux de valorisation actuels suggèrent un risque d'augmentation de capital'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.