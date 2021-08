Faurecia : Oddo reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 50 euros sur Faurecia, après que l'équipementier automobile 'a créé la surprise en annonçant avoir trouvé un accord avec le pool familial représentant 60% de l'actionnariat d'Hella'.



'Si Faurecia n'était pas le candidat le plus naturel, cette acquisition va lui permettre d'accélérer sa transformation, bien que cela se fasse au prix fort', juge-t-il, considérant que la création de valeur reste 'incertaine et n'interviendra pas réellement avant 2024'.



Oddo estime toutefois que le groupe va pouvoir, enfin, monter en gamme, ce qui 'pourrait, enfin, enclencher un rerating du titre dont la valorisation est restée (trop) faible'. 'L'exécution sera clé mais le risk/reward nous semble favorable', ajoute-t-il.



