Faurecia : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo estime que Faurecia n'était pas considéré comme le favori pour s'emparer de l'équipementier allemand Hella et indique que l'opération n'en est pas moins dénuée de sens pour le français.



' Avec Hella, il met la main sur un équipementier reconnu dans des activités considérées comme plus technologiques et complémentaires de son offre existante, réduit significativement son exposition au moteur à combustion, et se positionne encore davantage comme un acteur incontournable pour ses clients ' indique le bureau d'analyses.



Oddo intègre désormais cette opération dans sa valorisation et relève son objectif de cours à 60 E (contre 50 E) estimant que Faurecia est la valeur la plus attractive dans le secteur.



' Nous estimons la décote actuelle par rapport au secteur (~15%e) injustifiée face à une equity story parmi les plus robustes du secteur, combinant forte croissance des résultats (>25%/an d'ici 2025) et risque exposition thermique très nettement réduit (~10%e du CA Auto en 2025) ' indique l'analyste.



