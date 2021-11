Faurecia : Oddo réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Faurecia, avec un 'potentiel d'appréciation significatif' de plus de 40% par rapport à son objectif de cours abaissé de 60 à 55 euros au lendemain d'un nouvel avertissement de l'équipementier automobile.



Les résultats bien plus faibles sur 2021 (-20%) conduisent le bureau d'études à réviser à nouveau en baisse de 6% ses attentes sur 2022. Selon ses estimations, les nouveaux objectifs suggèrent une révision en baisse du consensus de 20% sur 2021 et d'environ 15% sur 2022.



'Il n'en reste pas moins que nous considérons toujours Faurecia comme un candidat attractif pour jouer le rebond attendu en 2022 (EBIT en hausse d'environ 40%) avec un profil renforcé par l'acquisition à venir d'Hella', nuance l'analyste.



