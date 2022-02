Faurecia : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Faurecia, avec un objectif de cours inchangé de 55 euros.



Quelques jours après avoir finalisé l'acquisition de Hella, Faurecia a réitéré ses objectifs financiers à moyen terme et confirmé 'une approche ESG ambitieuse'.



Sur le plan financier, le groupe a donc pleinement confirmé ses objectifs 2025 pour le nouvel ensemble, à savoir un CA > 33 MdsE, une marge d'EBIT >8.5% et un FCF de ~1.75 MdE.



'Cet évènement a été également l'occasion de présenter le futur nom du nouvel ensemble, Forvia (les marques commerciales Faurecia et Hella resteront néanmoins)', rapporte le broker.



Dans ces conditions, Oddo indique être conforté dans son opinion favorable sur Faurecia 'qui devrait voir sa rentabilité augmenter significativement en 2022'.



