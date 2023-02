Faurecia : Objectif de cours remonté chez Invest Securities

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Faurecia avec un objectif de cours remonté de 23,1 à 29 euros, au lendemain d'une publication annuelle qui 'a confirmé un net redressement au second semestre et un bon momentum d'activité au quatrième trimestre'.



Le bureau d'études met aussi en avant un plan de cessions d'actifs quasiment bouclé, sécurisant l'effort de désendettement d'un milliard d'euros en 2023, ainsi que la reconduction intégrale des guidances 2023 et 2025 de l'équipementier automobile.



Si ses BNA estimés pour 2022/24 sont revus de -8%/-3%/-3%, l'amélioration du WACC (coût moyen pondéré du capital), la remontée des multiples sectoriels et la mise à jour de la dette nette amènent l'analyste à rehausser son objectif de cours.



