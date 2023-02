Faurecia : Négocie la cession d'une activité à Cummins

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Faurecia, société du groupe Forvia, annonce entamer des négociations exclusives avec Cummins concernant la cession potentielle d'une partie de son activité de post-traitement des gaz d'échappement pour les véhicules utilitaires en Europe et aux États-Unis pour une valeur d'entreprise de 150 millions d'euros.



Ce projet inclurait deux usines de production situées à Roermond aux Pays-Bas et à Columbus dans l'Indiana, aux États-Unis.



Partenaire de Faurecia depuis 2010, Cummins produit des moteurs pour camions et engins de chantier ainsi que des composants, dont les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement.



Les activités 'clean mobility' de Faurecia dans le domaine de l'échappement et du post-traitement des véhicules utilitaires principalement en Chine et en Inde se poursuivront.



Cette potentielle transaction contribuerait à la mise en oeuvre de la stratégie de Forvia, qui tend à se concentrer sur ses activités liées aux émissions ultra-faibles pour véhicules légers.



Patrick Koller, directeur général de Faurecia, a déclaré : 'Cette vente marquerait une étape importante dans le programme de cession d'actifs de Forvia fixé à un milliard d'euros d'ici fin 2023. Avec cette transaction l'exposition au moteur thermique du groupe tendra vers les 10% en 2025'.



