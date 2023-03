Faurecia : Morgan Stanley dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a dégradé lundi sa recommandation sur le titre Faurecia, qu'il ramène de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', tout en maintenant son objectif de cours à 20 euros.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'intermédiaire rappelle que le secteur automobile a signé un solide rebond en Bourse depuis ses plus bas d'octobre 2022, un redressement qu'il attribue - entre autres - à une crise européenne du gaz moins sévère que prévu et à la réouverture de l'économie chinoise.



Avec une saison des résultats qui n'a pas encore confirmé les craintes d'une récession en devenir, l'indice sectoriel européen STOXX Europe 600 Automobiles & Parts a ainsi grimpé de 35% depuis l'automne, fait-il remarquer.



Pour ce qui concerne Faurecia, les gains de l'action atteignent 64% depuis le début de l'année et la valeur a plus que doublé par rapport à ses récents planchers, et ce bien que la prévision de bénéfice par action (BPA) du marché ait baissé dans le même temps d'un euro, souligne l'analyste.



Estimant que le profil risque-rendement du titre est aujourd'hui 'plus mitigé', Morgan Stanley dit préférer à l'heure actuelle le titre Valeo, ainsi que les fabricants de pneumatiques.



