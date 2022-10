Faurecia : Le titre recule, l'avis d'un broker

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Faurecia cède plus de 2% à la bourse de Paris, malgré un chiffre d'affaires de 6.6 MdsE au 3e trimestre, en hausse de 92.4% en données publiées.



Oddo souligne que l'équipementier a notamment profité d'un effet périmètre favorable lié à la consolidation de Hella (+53,6%), d'un effet devises (+7,9%) et d'une croissance organique à périmètre et taux de change constants (+30,9%).



Faurecia a d'ailleurs révisé à la hausse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'exercice, tablant désormais sur un chiffre compris entre 24,5 et 25,5 MdsE, contre de 23 à 24 MdsE dans la précédente estimation, poursuit Oddo.



Le bureau d'analyses indique cependant que le consensus était déjà à 24.5 MdsE, un chiffre qui laisse peu de place aux évolutions et suggère une portée limitée des mises à niveaux.



Ainsi, si Oddo reste à 'surperformance' sur le titre, le broker réduit dans le même temps son objectif de cours de 25 à 20 euros, craignant des estimations inférieures et des multiples inférieurs en 2023.



