Faurecia : Le titre monte après plusieurs analyses

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 2% cet après-midi profitant de plusieurs analyses positives. Invest Securities confirme son objectif de cours à 68E et son opinion à achat.



L'analyste indique que depuis le dévoilement des guidances 2021-2025, lors du CMD du 22 février, il attendait cette publication du 1er trimestre 21 avec une certaine réserve en raison de l'impact, difficile à chiffrer, de la pénurie des composants dans l'industrie automobile mondiale.



' Or la croissance organique T1 est nettement au-dessus de nos attentes et du consensus avec la certitude que le T2 sera plus favorable sur le mix géographique en dépit de la pénurie ' indique Invest Securities.



' Au total, les guidances 2021 et nos estimations 2021/23e sont inchangées. Nous sommes rassurés au regard de la forte confiance affichée par la direction qui suggère que le T1 est en avance en termes de marges et de FCF ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo estime que Faurecia a publié, hier, un CA au 1er trimestre 2021 très solide (+12% en organique) dans le contexte particulier du début d'année.



Le management a indiqué qu'il visait une accélération dès le 2ème trimestre (bases de comparaison, démarrages de contrats) et confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels (consensus en ligne).



Oddo maintient son opinion Surperformance sur le titre (OC 60 E, potentiel de > 20%) qui demeure l'une de ses valeurs préférées dans l'univers des équipementiers.



' Celui-ci nous semble encore largement sous-estimé sur le plan de la valorisation (PE 22 de 9.0x, FCF Yield >10%) et nous conforte dans notre opinion d'une poursuite du rerating ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses estime que le groupe pourrait revoir en hausse ses objectifs lors de la publication du 1er semestre (26/07) lorsque la visibilité sur la sortie de crise sera meilleure (vaccins et semi-conducteurs).



Stifel indique que si les chiffres consolidés publiés par Faurecia ' peuvent sembler plutôt modestes ', le chiffre d'affaires trimestriel est porté par une ' surperformance organique ' dans chaque région d'exploitation.



L'analyste précise toutefois qu'en raison du ' calvaire ' que constitue la pénurie de semi-conducteurs, le groupe a décidé de maintenir ses prévisions de février pour l'année entière.



Cependant, ' compte tenu des hypothèses macroéconomiques très conservatrices que Faurecia a retenues il pourrait y avoir de la place pour une mise à niveau des prévisions au 3e trimestre ', note le broker.



Par conséquent, Stifel maintient son conseil d'achat sur la valeur, avec un objectif de cours inchangé à 53 euros.



